El lapsus sexual de Ruth Lorenzo en Instagram

El lapsus es tan divertido que las redes no lo podían dejar morir. Ruth Lorenzo compartió un vídeo en los stories de su cuenta de Instagram, donde todo lo que se sube desaparece a las 24 horas, que de forma inevitable ha trascendido la red social.

Un usuario de Twitter ha compartido la publicación de la cantante en su cuenta personal y el momentazo se ha hecho viral, con más de 14.000 me gusta.

En el vídeo de Lorenzo, etiquetado en Berlín, la cantante muestra un bretzel, una especie de bollo o pan horneado con forma lazo típico de la región de Baviera. "Uno no puede venir a Alemania y no comerse uno de estos", dice mirando a cámara para añadir a continuación: "La salchicha ya me la comí anoche".

El caso es que en ese momento, el subconsciente traiciona la mano de la cantante y mueve la cámara para enfocar al hombre que la acompaña en su viaje. En cuanto se da cuenta del error, exclama entre risas: "No, no la suya".

Mejor que lo veas: