Mahershala Ali ha hecho historia y se ha convertido en el segundo actor negro en ganar dos Oscar, tras Samuel L. Jackson. El intérprete, que ya se hizo con el mismo premio en 2017 por Moonlight, quiso dedicar el premio a Mejor actor de reparto por Green Book a su abuela a quién le dedicó unas palabras sobre el esfuerzo y la motivación que esta le inculcó.

"Quiero dedicar este premio a mi abuela, que lleva la vida hablándome al oído diciéndome que si no tengo éxito a la primera, que me esforzara otra vez y lo intentara una y otra vez. Ella me ha animado a que siempre pensara en positivo. Sin ella no habría llegado a donde estoy", dijo al recoger la estatuilla.

Antes de esta dedicatoria, el actor quiso acordarse del equipo de la cinta así como al propio Doctor Shirley, el pianista fallecido en 2013 al que da vida y en el que se basa la cinta. "Conocerle me llevó al límite y refleja lo complejo que era como persona", añadió. "Gracias a mi compañero Viggo [Mortensen], a ti Peter Farrelly gracias por tu liderazgo y por darnos espacio. Gracias, de verdad", dijo a su compañero de reparto y al director de la cinta.