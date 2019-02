TENDENCIAS

El número musical de Queen que dio el pistoletazo de salida a los Oscar

Los Oscar empezaron con 'rock'. Queen y Adam Lambert fueron los encargados del número musical de apertura con un popurrí de algunas de las canciones más populares del conjunto británico, entre ellas, 'We will rock you' y 'We are the Champions'. La actuación ha puesto a todo el auditorio en pie, incluso a Javier Bardem que las cámaras han pillado dándolo todo. El grupo tiene especial relevancia en esta edición de los Oscar, ya que 'Bohemian Rhapsody', la película sobre Freddie Mercury, acumula cinco nominaciones.