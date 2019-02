Gustavo Dudamel y su guiño al conflicto en Venezuela en los Oscar

Gustavo Dudamel se ha acordado del conflicto venezolano en la gala de los Oscar 2019. El país se encuentra en un conflicto interno después de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela el pasado 23 de enero. Las ayudas humanitarias pedidas por el líder de la oposición de Nicolás Maduro, los enfrentamientos en la frontera de Colombia e incluso un polémico concierto a favor de la "liberación del país" han ocupado los titulares los últimos días.

El director de orquesta que dirigirá la interpretación del In Memoriam, no ha pasado por alto el conflicto interno dentro de su país natal y ha aparecido en la alfombra roja del Teatro Dolby con un pin con la bandera de Venezuela.

Steve Granitz via Getty Images HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 24: Gustavo Dudamel attends the 91st Annual Academy Awards at Hollywood and Highland on February 24, 2019 in Hollywood, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

El músico ha estado muy involucrado en la política del país, de hecho, una vez que se produjo el conflicto manifestó en Twitter la necesidad de que se introdujese ayuda humanitaria en el país.

Esta no ha sido su única manifestación política, Dudamel tuvo que cancelar su gira por el país en 2017 por críticas al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente del país llegó a dedicarle unas duras palabras en la televisión. "Te metiste a la política, bienvenido a la política, Gustavo Dudamel", dijo Maduro.