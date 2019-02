Muere Brody Stevens, actor de 'Resacón en Las Vegas', a los 48 años

Brody Stevens, humorista y actor de Resacón en Las Vegas, apareció muerto este viernes en su casa de Los Ángeles a los 48 años. Según varios medios estadounidenses, la policía lo encontró ahorcado, por lo que todo apunta a un suicidio.

Al parecer, Stevens había sufrido problemas de salud mental y en 2011 fue detenido y hospitalizado por una complicación de su trastorno bipolar.

La cuenta oficial de The Comedy Store, programa en el que el actor aparecía de forma habitual, se despidió de él con este mensaje: "Gracias Brody por compartir tu comedia y energía positiva con nosotros durante tantos años. Hiciste noches muy divertidas, rompiendo límites, siendo diferente y sin repetir nunca el mismo espectáculo. Te amamos para siempre Brody".

Thank you Brody for sharing your Comedy and positive energy with us for so many years. You made late nights so much fun, pushing boundaries, being different, and never doing the same show twice. Joke writing, crowd work, drums, baseball. We love you forever Brody. #brodystevens pic.twitter.com/IYvo0wmWrt