Down España pide a la Fiscalía actuar contra Arcadi Espada por un delito de odio

La Federación Española de Síndrome de Down, Down España, ha presentado ante la Fiscal General del Estado, María José Segarra, un informe para que valore si cabe actuar contra el periodista Arcadi Espada por sus críticas hacia las personas con síndrome de Down.

Down España, que reclama que se le impute de un delito de odio al periodista, recoge en la documentación tanto los escritos publicados por el periodista en el diario El Mundo entre los años 2009 y 2019 como su entrevista en el programa de Risto Mejide Chester, en el que calificó el síndrome de Down de "desgracia".

"Hijos tontos, enfermos y peores". Así definió Espada a los niños con Síndrome de Down en un artículo de El Mundo de 2013 en el que hablaba de lo que suponía traer al mundo un niño "enfermo".

En el programa de Risto Mejide, lejos de retractarse, Espada sostuvo que traer un niño enfermo al mundo es "una inmoralidad y una aberración". "Si el servicio público le ha avisado a usted que esa persona va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un costo que podría haberse evitado, usted deberá asumir: primero, la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo; dos, la responsabilidad económica de mantener a ese hijo en las condiciones necesarias para la persona y su dignidad", dijo el periodista.

.@DownEspana pide a la Fiscalía que valore si las declaraciones de #ArcadiEspada constituyen un delito de odio contra las personas con #síndromeDown. https://t.co/JmYtT5XHjt — DOWN ESPAÑA (@DownEspana) 25 de febrero de 2019

La Federación considera que las manifestaciones de Espada "no sólo van en contra de los principios más básicos y derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución", sino también contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Down España asegura que da este paso "tras varios intentos de que este periodista rectifique y habiéndose dirigido al director del periódico El Mundo hasta en dos ocasiones". "Consideramos que es necesario frenar de una vez por todas este tipo de actitudes de una persona pública que lesionan gravemente la dignidad de nuestro colectivo y que demuestran una especial inquina hacia personas con discapacidad".