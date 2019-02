El actor Rami Malek, protagonista de Bohemian Rhapsody, ha ganado el Oscar a mejor actor por interpretar a Freddie Mercury en la cinta sobre el cantante de Queen.

Malek, que no fue la primera opción para interpretar al magnético cantante, ha agradecido el premio a Queen y al propio Freddie Mercury. También ha querido mostrar su agradecimiento a su familia y a sus compañeros de película.

Una vez recogido su premio, Malek ha sufrido un aparatoso accidente que no se ha visto en pantalla y que sólo han recogido los medios gráficos presentes en la gala.

En las fotografías se puede ver cómo Malek cae al suelo y se apoya con el Oscar en las escaleras del escenario. En otra fotografía se ve a los sanitarios atendiendo al actor protagonista de la serie Mr Robot.

Así se ha visto en pantalla.

Rami Malek tripped and dropped his Oscar and I feel so bad for laughing. #Oscars pic.twitter.com/FcOmBpHq9Q