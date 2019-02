Ha sido una gala más breve de lo habitual pero llena de momentos. De la 91ª edición de los premios Oscar se recordará el premio a Green Book, que le arrebató la gloria a Roma al alzarse con el galardón a Mejor película, pero se recordará más aún el éxito de Lady Gaga.

La cantante ha conquistado con su discurso y con su número musical. Su interpretación en directo de Shallow junto a Bradley Cooper es sin duda uno de los momentos que más se recordará y comentará de la gala. ¡Saltaban las chispas! Aunque si hablamos de música, tampoco podemos olvidarnos de Javier Bardem y su actitud al escuchar We will rock you de Queen. Eso es darlo todo y lo demás son tonterías.

La cara de Irina Shayk al estar en medio de Bradley Cooper y Lady Gaga pic.twitter.com/79E3CBvZyb — Rafael Rivera (@RafaDato2) 25 de febrero de 2019

La gentileza del Capitán América con Regina King

Y su emotivo abrazo con Yalitza Aparicio

El beso que le mandó Lady Gaga desde el público

Y el morreo de Rami Malek

La emoción desmedida de Spike Lee