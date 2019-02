TENDENCIAS

"¡No puedo creer que una película sobre la menstruación haya ganado un Oscar!". Así comenzaba el discurso de aceptación una de las directoras del cortometraje documental 'Period. End of Sentence'. En él se cuenta la realidad de una aldea a las afueras de Delhi, en India, donde muchas niñas dejan de ir a la escuela por no tener compresas o algo que las impida manchar la ropa cuando menstrúan. Eso produce estigma en torno a la regla, y absentismo escolar que finalmente genera una brecha entre las que pueden seguir estudiando y las que no. Este premio significa para el equipo de la película una motivación más para seguir en el camino del empoderamiento.