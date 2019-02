Una madre relata en Twitter las consecuencias que tuvo no vacunar a su hijo

La usuaria de Twitter @PreguntaMama ha relatado en esa red social las consecuencias que tuvo su decisión de no vacunar a su hijo contra la varicela.

"Nos afectó para siempre", advierte en el primer mensaje de un hilo que acumula en 9 días más de 13.000 retuits y 9.000 'me gusta'. La mujer admite que tanto ella como su marido siempre vieron esa enfermedad como algo leve, que ellos sufrieron de niños sin mayores consecuencias.

Por eso, explica decidieron no vacunar a su hijo contra esa enfermedad. "Consultamos con nuestro pediatra y nos confirmó que era una decisión personal. Que de cualquier forma no había mucho riesgo", denuncia.

"Así que llegó el grandioso día en el que a mis pequeños les afectó la varicela. Nos repetían los demás era que mientras más pequeños, menos molesta la enfermedad, así que aunque la enfermedad comenzó en la mayor, aspirábamos que el peque también la cogiera, 'para salir de eso", cuenta.

La mujer subraya que, sin embargo, a su hijo pequeño la varicela se afectó mucho, que "tenía granitos por todos, todos lados, mucho malestar y llanto constante". Dice que, tras días terribles, pensaron que pasó lo peor. Pero se equivocaron.

