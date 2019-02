La advertencia de Ana Rosa Quintana a Irene Montero sobre la manifestación del 8-M

Ana Rosa Quintana ha anunciado que, al contrario que el año pasado, el próximo 8 de marzo sí que hará su programa de Telecinco pese a la huelga feminista convocada para ese día.

Así lo ha anunciado la periodista durante una entrevista a Irene Montero, 'número dos' de Podemos. "Yo este año haré huelga aquí haciendo el programa. Yo creo que ya tuve mi gesto y hay que ser responsable, quiero hacerlo de otra manera contando lo que está pasando", ha explicado.

Ana Rosa no ha descartado, en cualquier caso, acudir a la manifestación de ese mismo día, pero ha subrayado que sólo irá si la concentración es realmente "feminista, de mujeres y no política". "Como la manifestación se vuelva política yo no iré", ha advertido.

"Yo no soy sospechosa de no ser feminista. No sólo por lo que digo, sino por lo que hago. Claro que es un acto político, pero no utilización política partidista. Yo defiendo el feminismo de la abuela que vota a uno y al madre que vota a otro", ha sostenido.

"Irene, yo cerré este programa y fui a las manifestaciones y entiendo que el año pasado no fue una huelga política. A mí este año que hay elecciones me da mucho miedo que se se intente utilizar políticamente", ha reconocido.

El año pasado, Ana Rosa Quintana no hizo el programa y aseguró: "Si las mujeres paramos, que se note. No hay El Programa de Ana Rosa". Y también se dejó ver por la madrileña Plaza de Callao, donde se encontró con otras compañeras de profesión como Pepa Bueno, Gloria Lomana o Rosa Villacastín.