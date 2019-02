Celia Villalobos contesta a Casado: "Las mujeres sabemos lo que significa abortar"

"Creo que es bueno que las mujeres que se vean en una incertidumbre sepan lo que llevan dentro". Estas declaraciones del dirigente del Partido Popular, Pablo Casado, sobre el aborto en una entrevista con El Español este fin de semana levantaron ampollas en muchos sectores de la sociedad. Casado fue objeto de una oleada de críticas en las redes sociales, en su mayoría de mujeres, que le daban irónicamente las gracias por recordarlas lo que es un embarazo.

Pero sus palabras también han sido comentadas por simpatizantes de su propio partido como Celia Villalobos, que anunció su salida de la política la semana pasada y ha concedido una entrevista a El País en la que ha dicho que "las mujeres sabemos lo que significa abortar".

"No es el primer presidente del PP que dice esas cosas. La ley de 1985 es mucho más permisiva que la de plazos, siempre tienes un médico amigo que certifica lo que sea. Me parece mucho más garantista la ley actual. Yo aprobé la píldora del día después siendo ministra porque evita muchos abortos. Las mujeres somos muy conscientes de lo que significa un embarazo y de lo que significa también tener que abortar. No necesitamos que un hombre venga a contárnoslo. En mi partido hemos conseguido frenar muchas acciones. A Alberto Ruiz Gallardón por ejemplo", ha explicado.

Cabe recordar que cuando era vicepresidenta primera de la Cámara, Villalobos fue sancionada por su partido al votar a favor de la retirada del anteproyecto de ley que se presentaba en 2014.