El máximo líder norcoreano Kim Jong-Un , sonriente y jovial, ha llegado este martes a Vietnam tras un largo periplo en tren a través de China, recibido con alfombra roja en la estación de Dong Dang, donde le esperaban niños con banderas y una guardia de honor con uniformes de un blanco impoluto.

Kim, vestido con su tradicional traje oscuro con cuello Mao, ha bajado de su tren blindado sonriente, saludando con la mano y rodeado por sus colaboradores y personal de seguridad.

WATCH: Kim Jong Un takes a smoke break at a train station in China during his almost 70-hour ride to Vietnam #TrumpKimSummit #TicTocTrumpKim pic.twitter.com/fy9YcVXE8m