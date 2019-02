La contundente afirmación de Ana Rosa en 'El programa de AR' que dejó a Irene Montero con esta cara

Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, ha acudido este martes a El programa de AR (Telecinco) para hablar de la actualidad política.

Ana Rosa Quintana ha repasado con Montero las encuestas electorales de cara a las elecciones del 28 de abril, que sitúan a Podemos como cuarta fuerza política por detrás de Ciudadanos y con Vox pisándole los talones.

La presentadora y la política tuvieron un encontronazo a cuenta de la actitud de Ada Colau —alcaldesa de Barcelona con apoyo de Podemos— y Quim Torra —presidente de la Generalitat— con Felipe VI en el Mobile World Congress.

Montero ha defendido a Colau: "El hecho de que la alcaldesa salude al rey y se relacione con el rey de forma institucional y de forma correcta, que es lo que ha hecho siempre Ada Colau, es correcto. Y que decida ausentarse de uno de los actos que se hace con el rey, que es un acto arcaico como un besamanos, que besarle la mano a un señor al que nadie ha elegido creo que es una cuestión legítima".

"Tú has estado muchas veces con el rey, y le das la mano, ¿tú alguna vez le has besado la mano? Yo he ido mil veces y se le da la mano", ha respondido Quintana.

"No se puede mentir", ha dicho Montero, que ha añadido: "Ada Colau le da la mano al rey y se la da en este evento, lo que no han hecho ha sido acudir al besamanos".

Y Ana Rosa ha replicado contundente: "Torra y Colau lo que han tenido fundamentalmente es un acto de mala educación".

"Esa es tu opinión", ha respondido Montero.