Yalitza Aparicio fue una de las estrellas más fotografiadas y entrevistadas en la alfombra roja de los Oscar. La mexicana, nominada a Mejor actriz por Roma, causó sensación antes de empezar la entrega de premios y también durante la ceremonia. Su abrazo con Alfonso Cuarón y las palabras que le dedicó el director al recoger una de sus tres estatuillas hicieron que las cámaras se fijasen en ella en numerosas ocasiones.

Sus fotos corrieron como la pólvora en redes sociales, la mayoría celebrando su presencia y su hito, aunque hubo también quien menospreció su presencia. Una usuaria de Twitter quiso hacerla de menos y trató de cuestionar su paso por el Teatro Dolby de Los Ángeles: "No sabía que se podía llevar a la señora que ayuda en casa a los Oscar".

No lo consiguió. El community manager de Netflix, productora de la cinta, fue ágil y anuló elegantemente sus palabras. "Perdona, no consigo oír tu comentario clasista, estoy admirando el talento de la primera actriz indígena de la historia en estar nominada al Oscar a Mejor actriz", escribió

Más de 5.000 personas le dieron a me gusta y 1.500 compartieron su texto en su cuenta de Twitter. Pero la respuesta de Netflix no fue la única que recibió esta usuaria de Twitter. Gogh (@kansaita_) lo hizo con más éxito, aunque con un poco menos de elegancia, logrando más de 21.000 retuits y más de 56.000 me gusta.

"Tiene 25 años, se llama Yalitza Aparicio y además de estar nominada en los Oscar por protagonizar una película, ha sido la primer mujer de origen indígena en ser nominada a un Oscar en la historia y una de las dos únicas mujeres mexicanas nominadas. Y aunque trabajara limpiando una casa, se merece el mismo respeto que cualquiera. Menos tú, que no te mereces respeto ninguno porque eres un gilipollas clasista y encima racista.", escribió.

Yalitza Aparicio, que da vida a la asistenta Cleo en la película de Cuarón, no es empleada del hogar como dice la usuaria de Twitter. Su profesión es profesora y cuando recibió la llamada del director estaba estudiando para ser educadora. Quien sí es asistenta del hogar es su madre, Margarita Martínez Merino, quien acudió a la gala con Aparicio y a la que la joven quiso rendir un homenaje participando en la película: "Me di cuenta de que podía honrar a mi mamá y a otras muchas mujeres".