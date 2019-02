La seria advertencia de Dani Mateo a Rivera tras las pestes que echó Silvia Clemente en su despedida del PP

El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha lanzado una seria advertencia al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tras su fichaje de la ex el PP Silvia Clemente para su lista en Castilla y León.

Sobretodo, después del descarnado repaso que le dio la hasta hace cuatro días presidenta de las Cortes de Castilla y León al líder popular en esa comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, el día de su marcha: "No se puede trabajar sin convicción, sin ilusión, sin creer en el proyecto ni en quien lo dirige en este momento, Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra, que no tiene capacidad y que carece totalmente de liderazgo", soltó Clemente, con gesto serio y voz firme.

"Señor Rivera, no la deje usted escapar. No porque sea muy buena, si no por lo que pueda decir de usted el día que se vaya de Ciudadanos", ha advertido Mateo.

El colaborador de El Intermedio, quien ha recordado también que la formación naranja ha fichado al ex del PSOE Joan Mesquida para liderar la lista en Baleares, ha reconocido con retranca el "espíritu regenerador de Ciudadanos. Va a usar a los líderes de siempre del PP y del PSOE para cambiarlo todo".

"Arrimadas es el pasado. Ciudadanos tiene líderes nuevos... aunque me refiero a nuevos para el Wallapop, es decir, un poco usaditos", ha bromeado Mateo, antes de sentenciar: "Eso sí, está haciendo una magnífica labor con el medio ambiente. Si en el contenedor amarillo van los plásticos y en el azul el papel, Ciudadanos ha inventado el contenedor naranja... ¡En algún lado habrá que reciclar a los políticos antiguos!".