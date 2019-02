"Lamentable": críticas a Pablo Motos por este comentario a dos científicos de Granada en 'El Hormiguero'

El actor Jean Reno ha acudido a divertirse a El Hormiguero. El protagonista de 4 Latas ha estado en el programa de Pablo Motos en Antena 3 para hablar de la cinta, en la que también participan Enrique San Francisco y Arturo Valls.

El programa ha transcurrido con normalidad hasta que han llegado dos jóvenes científicos expertos en robótica para hacer un experimento y mostrar cómo la Inteligencia Artificial y las redes neuronales pueden ayudar a un ordenador a reconocer objetos y personas como si fuera el "cerebro de un niño".

"Uno de los expertos trabaja en el equipo de ciencia de El Hormiguero, el maestro de robótica Javi, y se ha traído a un compañero desde Granada experto en Inteligencia Artificial que se llama Andrés", anunció Marron.

La polémica ha llegado cuando Motos le ha preguntado a uno de ellos: "¿Hablas así porque quieres o hablas así porque hablas así?".

El joven ha respondido: "No, es nuestro acento".

"Pero como es igual que el suyo, parece que son como hermanos", ha dicho después Motos.

Un comentario que las redes han censurado. Los espectadores consideran inapropiado que se hagan chistes con el acento andaluz. Se han omitido los que son insultos directos a la figura del presentador.

Pablo Motos diciendole dos chicos de Granada expertos en robótica que participan en su programa, que por que hablan igual? Que parecen gemelos. PABLO SE LLAMA ACENTO, Y NO TODOS LO TENEMOS NEUTRO.

Pablo Motos: soy de Granada, pasado mañana celebramos el #DiadeAndalucia, me siento orgullosa de las #hablasandaluzas y no modifico mi forma de hablar en ninguna situación, no hay por qué hacerlo #JeanRenoEH