Los 2 millones de clientes de Abanca no pueden sacar dinero: los cajeros y la web no funcionan

Los más de dos millones de clientes de Abanca tienen un problema. Los servicios a distancia de la entidad financiera líder en Galicia se han caído este martes.

Esto se ha convertido en un verdadero quebrado de cabeza para sus usuarios, ya que los cajeros del banco no funcionan, ni tampoco se puede operar en las oficinas o a través de la página web.

"En estos momentos nuestros servicios a distancia no están disponibles. Estamos trabajando para solucionar el problema. Lamentamos mucho las molestias", ha reconocido la entidad en su cuenta en la red social Twitter en torno a las 14 horas.

Abanca, banco heredero de la fusión de cajas gallegas Novacaixagalicia, cuenta con 622 oficinas, de las cuales 502 están situadas en Galicia y 120 en el resto de España, y 1.059 cajeros, según las cifras de junio de 2018 facilitadas por la entidad en la presentación de resultados.

A pesar del fallo de funcionamiento de los servicios a distancia, las 1,5 millones de tarjetas de Abanca han mantenido su funcionamiento con normalidad para pagar en comercios y retirar dinero de otros cajeros. Los datáfonos del banco tampoco han dejado de funcionar.

"En comercios, nuestras tarjetas y terminales puntos de venta están funcionando correctamente por lo que podrás realizar tus pagos", ha asegurado la entidad en Twitter.

Curiosamente, esta caída de los servicio a distancia ha ocurrido el mismo día que se ha conocido que el banco renuncia a presentar una oferta pública de adquisición sobre Liberbank.

Muchos clientes del banco han mostrado su malestar en las redes sociales por la imposibilidad de sacar dinero u operar.

Abanca en Orense no funciona, no se puede sacar dinero ni en los cajeros ni en las oficinas

Increíble para que Abanca te quite 30€ de comisión de mantenimiento están rápido pero que te quedes sin poder sacar dinero en Pontevedra de sus cajeros eso no les importa vaya mal servicio y no te explican nada