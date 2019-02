Resetea tu piel de cara a la primavera

Frío, lluvia y nieve. Son los ingredientes necesarios para la llegada del invierno. Dependiendo de cuál sea la ciudad en la que vivamos, lo cierto es que el clima se sufre de forma diferente. Así, las ciudades del norte de España se caracterizan por temperaturas más bajas y por días donde la lluvia es la gran protagonista. Todo ello repercute en nuestra piel, que es la parte despejada de nuestro cuerpo por lo que es conveniente seguir una serie de consejos para cuidarla debidamente. Gracias al uso de Darphin Serum podremos hidratar perfectamente nuestra piel para combatir la sequedad del invierno. En este artículo, destacaremos cuáles son los consejos para proteger la piel en invierno y tenerla lista de cara a la primavera.

Consejos a tener en cuenta para una piel perfecta en primavera

Lucir una piel hidratada, luminosa y firme es posible si seguimos una serie de consejos. Sin embargo, también es cierto que hay marcas de cremas que son muy útiles para ello, como las de la marca Filorga, que cuenta con distintos productos destinados al tratamiento óptimo de pieles.

Por otro lado, Lierac se postula como otra de las marcas de referencia en el cuidado de la piel. Existe una gran variedad de artículos con los que podremos lucir una piel ideal. No te olvides de aplicar en tu rostro la cosmética nocturna. Las cremas hidratantes de noche para la cara son cruciales, puesto que contienen nutrientes que se encargan de reparar la piel mientras estamos durmiendo, ayudando al proceso regenerativo. Asimismo, no te olvides de que la piel de los ojos es diferente, por lo que apuesta por un contorno de ojos para esa zona.

Asimismo, deberás desmaquillarte previamente para eliminar los restos de producto que pueda haber. Asimismo, exfoliar el rostro en invierno ayudará a erradicar las células muertas y además, le daremos luz a la cara. Por último, a nivel cosmético no te olvides de los aceites faciales, ya que ayudan a que las cremas que se apliquen a posteriori penetren mucho mejor ni de los protectores solares. Estos últimos evitarán que puedan aparecer manchas en nuestra piel.

Además de ello, es cierto que hay que hacer una serie deacciones diarias que pueden ayudar enormemente a conseguirlo. La primera de ellas se centra en hidratar adecuadamente la piel a diario. Es esencial para quienes padezcan algún tipo de dermatosis. Por otro lado, hay que apostar por productos que sean suaves y testados dermatológicamente. Además de ello, no hay que usar agua muy caliente o muy fría. En este caso, es mejor escoger la que sea tibia y no lavarse la cara en exceso para no deshidratarla.

Otra parte esencial para tener una piel sana radica en una buena alimentación. En este sentido, hay que consumir productos ricos en Vitamina C y antioxidantes y además, beber 2 litros de agua diarios. El consumo del tabaco y del alcohol también queda totalmente prohibido en el caso de querer una piel perfecta, puesto que generan radicales libres. Asimismo, el alcohol incide negativamente en la dilatación capilar facial. Por último, no te olvides de dormir entre 6 y 8 horas diarias para rendir el día siguiente. Gracias a estos tips, podremos conseguir una piel estupenda, caracterizada por ser firme, luminosa y saludable.