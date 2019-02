Susana Díaz acusa al PP y a Cs de "cobardía" por no "plantar cara" a Vox ante el asunto de violencia de género

La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha criticado este martes —en la Cadena Ser— la "cobardía" del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A), por no "plantarle cara" al partido "de ultraderecha" de Vox con el asunto de la violencia de género.

De este modo, la dirigente socialista ha calificado de "timorata" la reacción que el PP y Cs han dado a Vox, que ha pedido que se publiquen los datos personales de los trabajadores que evalúan a las víctimas de violencia machista: "Deberían haber plantado cara a Vox y no pueden hacerlo porque el Gobierno depende de Vox. Por eso miraban para otro lado y silbaban", ha señalado Susana Díaz, quien ha indicado que ante esa petición de Vox "faltaría más que no se cumpliera con la Ley de Protección de Datos".

La expresidenta de la Junta ha denunciado que es "falso" lo que está diciendo Moreno de que el anterior Gobierno del PSOE-A no ejecutó partidas para la lucha contra la violencia de género. "O no sabe de lo que habla o sí sabe de lo que habla y no quiere contar la verdad", ha indicado Susana Díaz.

Ha explicado que todas las partidas para protección de víctimas de violencia de género se ejecutaron completamente y ha añadido que de los 15 millones de euros que corresponden a Andalucía por el Pacto de Estado contra la violencia de género, seis llegaron cuando el Ejecutivo ya estaba en funciones tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre y, en consecuencia, no se podían ejecutar, sino que automáticamente se incorporaban al presupuesto de la comunidad para este ejercicio.

Para Susana Díaz, Moreno "no tiene valor de decir" a Vox que tiene que haber "más dinero" para las víctimas y entonces pretende decir que ella no se lo gastó.tido en que pretender "atemorizar" a esos trabajadores de las unidades de violencia de género le parece un hecho "gravísimo".