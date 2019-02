El escritor alicantino Blas Ruiz Grau ha narrado en Twitter cómo fue su encuentro casual con un profesor que le llamaba inútil en el colegio y le decía que jamás llegaría a nada en la vida.

"Acabo de encontrarme con un profesor que, hace años, me llamó inútil en el colegio y me dijo que nunca llegaría a nada. Me ha dicho que ha leído dos de mis novelas y que le han encantado", ha publicado el escritor, que tras comentarios de sus seguidores ha admitido que algo así da mucho gusto.

Acabo de encontrarme con un profesor que, hace años, me llamó inútil en el colegio y me dijo que nunca llegaría a nada. Me ha dicho que ha leído dos de mis novelas y que le han encantado. 😎 — Blas Ruiz Grau (@BlasRuizGrau) 25 de febrero de 2019

No te puedo mentir: mucho. — Blas Ruiz Grau (@BlasRuizGrau) 25 de febrero de 2019

Algún fan del escritor ha subrayado la importancia que tienen los profesores para los niños y ha matizado que, al menos, en este caso el maestro supo reconocer su error: "Ya ves, se acordará de su sentencia??? A veces no son conscientes de la influencia que tienen como educadores, yo también he tenido al@pero deseo de turno que se reía de mí porque quería ser escritora, en fin. Al menos lo ha reconocido, un punto para él".

ASí es. — Blas Ruiz Grau (@BlasRuizGrau) 26 de febrero de 2019

Tampoco ha faltado quien ha puesto el foco en que ningún profesor debería llamar inútil a ninguno de sus alumnos.

Yo también lo creo. — Blas Ruiz Grau (@BlasRuizGrau) 25 de febrero de 2019

Blas Ruiz Grau encaminó su carrera hacia el mundo de la informática, pero la literatura se cruzó en su camino y de qué forma: sus libros han sido en varias ocasiones número uno en ventas en Amazon.

En una entrevista a El Mundo publicada el año pasado, el escrito reconocía precisamente que su sueño desde niño era dedicarse a la literatura y que era un gran lector.

"Desde siempre tuve la inquietud de querer contar algo pero no sabía si sería capaz. Ese es el miedo que tenemos todos ante cualquier cosa: el no saber si saldrá bien, el miedo al fracaso, y eso nos hace quedarnos en la retaguardia. Pero me he dado cuenta que no debemos ser nuestro peor enemigo, que cuando quieres algo tienes que ir a por ello y que puedes hacer más de lo que crees", explicaba en esa entrevista.