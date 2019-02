La obra Ninot, una escultura hiperrealista del rey Felipe VI de más de cuatro metros realizada por Santiago Sierra en colaboración con Eugenio Merino, que deberá quemar quien la compre en el plazo de un año, permanecerá en el stand de la galería italiana Prometeo durante el transcurso de la feria ARCOmadrid, que este miércoles abre sus puertas.

Según han confirmado fuentes de Ifema, la obra "no se va a retirar" y todo sigue "su curso normal", a diferencia de lo que ocurrió el pasado año con la obra Los presos políticos en la España contemporánea, que la dirección de Ifema decidió retirar del stand Helga de Alvear antes de que la feria comenzase. Posteriormente, y ante las críticas de, entre otros, el propio director de la feria, Carlos Urroz, la organización rectificó y volvió a ser colocada en el mismo lugar, e incluso fue finalmente adquirida por el empresario y coleccionista Taxto Benet.

Santiago Sierra y Eugenio Merino vuelven a ARCO con un 'ninot' gigante del Rey de cuatro metros que arderá en un año #ARCO2019 https://t.co/AVdE3Ey7Xb pic.twitter.com/y6Dr3vIdN0 — epcultura (@epcultura) 26 de febrero de 2019

La propietaria de la galería Prometeo, Ida Pisani, ha señalado que la idea de la obra de Sierra y Merino es "la de un ninot como otro cualquiera" y que, tras establecer con el comprador un acuerdo contractual, la pieza del monarca "arderá y solo quedará la calavera".

"Suelo trabajar con Sierra y creo que, más que un artista político, es un artista comprometido con la realidad y que enfoca problemas. No he pensado en la polémica, de hecho lo decidimos juntos (con Sierra), sino solo en exponer esta obra", ha señalado Pisani.

El precio de Ninot es de 200.000 euros y la figura está perfumada con la fragancia Dark blue de Hugo Boss.

El precio de Ninot es de 200.000 euros y la figura está perfumada con la fragancia Dark blue de Hugo Boss "porque es el perfume que usa el monarca". La escultura está hecha de cera y alcanza una altura de cuatro metros, lo que le hace sobresalir del stand de la galería albergada en el pabellón 9 de Ifema.

Se da la circunstancia de que, como todos los años, los Reyes estarán presentes en ARCO este jueves 28 de febrero con un recorrido por distintas galerías.

Además de regresar, esta vez al stand de Prometeo, los Presos políticos de Sierra también estarán presentes dentro de la programación VIP de ARCO con una exposición en Zapadores Ciudad del Arte hasta el próximo 3 de marzo.

Para Santiago Sierra, coautor del 'Ninot', "la censura en España no se ha terminado".

Aunque el artista da por cerrada la polémica que suscitó la retirada de la obra, Sierra cree que "la censura en España no se ha terminado", tal y como ha señalado este lunes durante la inauguración de esta exposición.

"ARCO va a iniciar una nueva etapa, hay un cambio de dirección y estar aquí de nuevo es un gesto agradable hacia mí, me parece bien", ha indicado el artista, que considera que en España seguirá habiendo casos porque "va en el ADN", según ha lamentado.

Precisamente, un portavoz de la galería Helga de Alvear ha explicado este martes que el pasado mes de octubre tenían pensado traer una obra de Santiago Sierra a esta edición, pero finalmente "fue sustituida por otra pieza", de ahí que todavía figurara el nombre de Sierra en el catálogo de la feria. Este año, en la galería la serie de fotos de presos políticos viene reemplazada por otra serie, la ideada por Julian Rosefeldt con fotografías de la actriz Cate Blanchet en distintas caracterizaciones--.

Ninot es una escultura hiperrealista y ha sido modelada por el artista Eugenio Merino, que también centró la polémica en 2012 con la obra Always Franco, en la que una escultura hiperrealista de cera del dictador aparecía metida en una máquina de refrescos. La Fundación Francisco Franco no dudó en acercarse al stand de la galería ADN, donde se exponía la obra, para tomar fotografías y demandar a su autor.

Entre la anécdota y la feria

El propietario de la galería ADN, Miguel Ángel Sánchez, ha explicado que no tenía conocimiento de la pieza de Merino hasta hace "unas horas". "De todas formas, como ocurrió con Presos políticos, no creo que sean obras que marquen un antes y un después para la feria o sean de trascendencia", ha añadido.

ADN es una de las ferias de ARCO que habitualmente presenta obras de Merino —como en la edición de Always Franco— y, en esta ocasión, también lo hace, aunque con una obra menos polémica —una enciclopedia triturada con la Historia del mundo, guardada en una caja, para hablar de "la destrucción de la memoria y el conocimiento" con un precio de 1.200 euros cada caja—.

El galerista de Leandro Navarro, Íñigo Navarro, no se muestra partidario de la atención mediática que reciben estas obras, ya que entiende que, por ejemplo, Presos políticos "acaparó demasiado" en la anterior edición. Preguntado sobre lo que pueda ocurrir en esta, se ha mostrado esperanzado en que no se repita. "Esperemos que no", ha apuntado.

En esta misma línea, se ha mostrado el galerista Guillermo de Osma, quien cree que lo que ocurrió el año pasado con Presos políticos fue "una torpeza". "Pero al final estas obras se olvidan enseguida y ARCO tiene una fuerza que se las come. Lo que hay que hacer es incitar al coleccionista", ha añadido.

Ignacio Múgica, de la galería CarrerasMugica, ha señalado que la polémica que se creó en torno a la obra Presos políticos el pasado año fue una "anécdota" como ocurrió hace años con la obra Always Franco, de Eugenio Merino, a la que prefiere no dar más importancia. "Distrae a la gente de lo importante", ha señalado el galerista respecto a las obras que causan controversia y que cree que en algunos casos no se entienden en el contexto de la feria.

En esta línea, Clemente Cayón, de la galería Cayón, ha señalado que son "cosas anecdóticas" con las que se aprovecha "el momento" y cree que "no tiene mayor importancia".

ARCO y el papel de las mujeres artistas