Ivanka Trump regresa... y se topa con Alexandria Ocasio-Cortez

La hija y asesora del presidente de EEUU, Ivanka Trump, había optado últimamente por un perfil más bien bajo. Acostumbrada a ser objeto de críticas la gran mayoría de veces que decide opinar, llevaba un tiempo sin generar polémica. Hasta hoy. Ivanka se ha topado nada más y nada menos que con la que se considera una de las estrellas del Partido Demócrata: Alexandria Ocasio-Cortez.

Todo comenzó con la propuesta de la demócrata, centrada en impulsar el Green New Deal, un plan medioambiental con el que pretende luchar contra la desigualdad garantizando puestos de trabajo con un salario mínimo por familia. Esto, sin embargo, parece no haber gustado nada a Ivanka, que se dedica, básicamente, a desacreditarlo.

"No creo que la mayoría de los estadounidenses, en su corazón, quieran que se les dé algo (gratis)", dijo la hija del presidente. "He pasado mucho tiempo viajando por este país durante los últimos cuatro años. La gente quiere trabajar para ganarse el sueldo. Así que creo que esta idea de un salario mínimo garantizado no es algo que la mayoría quiera. Más bien luchan por conseguir un trabajo", asegura la asesora de la Casa Blanca en una entrevista que se emitirá íntegramente en la cadena Fox News el próximo domingo.

Y con el avance de sus declaraciones, Ivanka ha topado con Ocasio-Cortez.

"En lugar de tener que aprender de segunda mano, como alguien que realmente trabajó por propinas y salarios por hora, puedo decirle que la mayoría de las personas quieren que se les pague lo suficiente para vivir. Un salario digno no es un regalo, es un derecho. A los trabajadores a menudo se les paga mucho menos de lo que generan", asegura la recién elegida legisladora a través de su cuenta de Twitter:

As a person who actually worked for tips & hourly wages in my life, instead of having to learn about it 2nd-hand, I can tell you that most people want to be paid enough to live.



A living wage isn't a gift, it's a right. Workers are often paid far less than the value they create. https://t.co/P5FsQuhCTW