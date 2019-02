La presión sobre el físico, especialmente en televisión, no solo afecta a las mujeres. Jorge Javier Vázquez se ha sincerado en su blog en la revista Lecturas su "insana relación" con su peso y su imagen. El presentador de GH Dúo (Telecinco) ha presumido de su físico en redes sociales en más de una ocasión, donde la mayoría de comentarios aplauden que haya adelgazado y que siga un estilo de vida saludable.

A pesar de esto, asegura que este tipo de gestos para él son "motivo de alarma" y que su complejo con el físico ha llegado a tal punto que es incapaz de ver "las fotos con kilos de más" y que le genera ansiedad no tener bajo control todo lo que come.

"Hoy va de confesiones, de confesiones que a muchos les parecerán frívolas, pero que controlan mi vida de una manera que me disgusta porque me producen tristeza y angustia. Voy a hablar de la insana relación que mantengo con el peso y con mi imagen", empieza diciendo Vázquez, que confiesa que cuando le preguntan sobre ello intenta "relativizar" y "echar mano del humor" porque es un tema que le hace sufrir.

"Ahora estoy en mi mejor momento y eso, en vez de provocarme alegría, hace que mi inquietud aumente, porque me siento obligado a no bajar la guardia, a no relajarme, a no permitirme un exceso porque entiendo que me pasará factura", añade. "No quiero ni contar el tiempo que desperdicio luchando contra el complejo de culpa".

Lo que para ellos es un piropo para mí es un motivo de alarma"

El presentador asegura que los comentarios en redes sociales le provocan más malestar que una subida de autoestima. "Para lo que ellos es un piropo para mí es un motivo de alarma porque siempre aparece una amenazadora voz en mi interior que me recuerda que vaya con cuidado, que no me pase, que si me relajo puedo volver a coger los quince kilos que he dejado atrás en año y medio", señala en el post.

El complejo que tiene el presentador con su anterior aspecto físico es tal, que confiesa que no puede ver las "imágenes con esos kilos de más". "Tengo que apartar la vista. Soy incapaz de verlas, me avergüenzan", señala.

No puedo estar tanto tiempo de viaje porque me genera ansiedad no controlar lo que como"

Cuando Vázquez viaja, ya sea por placer o por trabajo, la ansiedad y la necesidad de controlar todo lo que come le acompaña: "No puedo estar tanto tiempo de vacaciones porque me genera ansiedad no controlar lo que como. Ir a restaurantes día sí día también y estar siempre preguntándome si lo que ingiero me va a engordar y cuánto".

"Recuerdo que en cada hotel que recalaba pedía una báscula. Pues no la encontré en ninguno. Normal. ¿Quién en su sano juicio va a estar pesándose durante sus días de descanso? ¿Quién no se va a permitir engordar tres o cuatro kilos?", indica el presentador, recalcando su desesperación al encontrarla en una farmacia en Fernando de Noronha (Brasil) donde estuvo el pasado mes de diciembre. "Fue como hallar un vaso de agua en medio del desierto".

Una vez que encontró la báscula, Vázquez confiesa que pidió permiso para poder pesarse en bañador y no tener que descontarse el peso de la ropa. "A partir de los días siguientes, pasaba por la farmacia con cualquier excusa y aprovechaba para pesarme", añade.

Vázquez confiesa que el problema se debe a la exposición pública que tiene en la televisión y que no es el único que lo sufre en este medio. "He dado con gente objetivamente bellísima que vive mortificada por complejos que a los ojos de los demás parecerían una idiotez. Pero para ellos no lo son y, ante la incomprensión de la gente, sufren", detalla.

El presentador pone fin su post plasmando su deseo por "llevarse bien con uno mismo" y aprender a no juzgarse. "Vivir sin estar continuamente examinándonos. Y si lo hacemos, que sea con nuestros ojos, que ya nos conocen y sabrán entendernos, y no con los de los demás", concluye.