El líder norcoreano Kim Jong-un está acostumbrado a que la gente corra detrás de él. A sus guardaespaldas ya los vimos dándose una buena carrera para acompañarlo... cuando él iba en coche. Pero ahora ha sido su intérprete el que ha demostrado sus dotes de atleta:

Kim Jong-un ha llegado este martes a Hanói (Vietnam), donde se celebra la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, y en el momento de bajarse del tren (en el que llevaba 70 HORAS metido), su traductor-intérprete, que se habría quedado rezagado, ha corrido como si le fuera la vida en ello para alcanzar a su líder.

Como no podía ser de otra manera, Twitter se ha llenado de memes y bromas ante la insólita escena:

And you thought Kim's bodyguards were fast.. this is his translator .. https://t.co/wqQmY48D3O — Laura Bicker (@BBCLBicker) 26 de febrero de 2019

Si creías que los guardaespaldas de Kim eran rápidos, espera a ver a su traductor.

Some serious hustle from Kim Jong Un's translator https://t.co/X6xJv4BYOn — Josh Smith (@joshjonsmith) 26 de febrero de 2019

Vaya prisas el traductor de Kim Jong-un

His talents wasted as translator, deserves a spot on the Olympic team. — James Pearson (@pearswick) 26 de febrero de 2019

Está desperdiciando su talento como traductor, se merece un puesto en el equipo olímpico.