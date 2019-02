La periodista Esther Vaquero, presentadora de Antena 3 Noticias, ha expresado su indignación tras recibir en su teléfono personal una llamada publicitaria de una empresa a la que ella no era consciente de haber dado autorización para utilizar sus datos.

"Me llaman de una tal "Clínica MN" para contarme que acabo de ganar un sorteo con ellos, aunque NUNCA JAMÁS he sido clienta suya. A mi teléfono personal, y llamándome por mi nombre. ¿Cómo los han conseguido? ¿Para qué hay una Ley de Protección de Datos? ¿Qué hago para evitar esto?", ha escrito en Twitter.

La presentadora ha asegurado en otros mensajes que está apuntada desde hace años a la Lista Robinson, para evitar publicidad de empresas de las que no sea cliente o a las que no haya facilitado los datos, pero ha lamentado que no sirva de mucho.

"No les he dejado ni contarme de qué iba. Me parece brutal que trafiquen con nuestros datos de esa manera", ha asegurado en otros mensaje.

Vaquero ha afirmado que las únicas explicaciones que ha recibido de la empresa es que "estaba en una 'lista de comercio". "Me he quedado alucinada", ha admitido.

Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, ha recomendado a la periodista que denuncie el caso a la Agencia Española de Protección de Datos‏, que a su vez ha respondido en Twitter con varios enlaces con información sobre cómo evitar las llamadas comerciales no deseadas. Básicamente existen 7 pasos que dar para evitar este tipo de llamadas:

1. Inscríbete en una Lista Robinson.

2. Utiliza las fórmulas: Algunas empresas ofrecen sistemas para que puedas rechazar el uso de tus datos con fines publicitarios, como marcar una casilla que prevea expresamente tu rechazo o aceptación.

3. Evita dar tu consentimiento.

4. Retira tu consentimiento.

5. Ejerce tu derecho de oposición.

6. Ejerce tu derecho de supresión.

7. Desaparece de las guías telefónicas.

Jesús Soria, director del programa Ser Consumidor de la Cadena Ser, ha dado otra clave en este problema: "A veces, sin conocer consecuencias, facilitamos datos a una empresa para algo, un concurso/sorteo/encuesta, pero acaba en manos de otra, que los maneja para otros fines; con o sin autorización. Puedes denunciar a @ AEPD_es.Nuestros datos valen mucho y hay mafias que sacan tajada".