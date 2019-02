La periodista y presentadora de El Intermedio —de laSexta— Sandra Sabatés ha pegado un corte apoteósico al líder del PP, Pablo Casado, quien atribuyó el pasado lunes —durante la entrevista que le hizo el periodista Carlos Franganillo en el Telediario de RTVE— al PP el papel de pionero en la violencia de género.

Afirmó Casado —sin pestañear—: "El PP fue el primer partido en España que lanzó una ley contra la violencia de género en el 2004... luego se aprobó unos meses después, pero la redactamos nosotros".

En ese punto El Gran Wyoming, con cara de estupefacción, ha preguntado a Sabatés si, efectivamente, Casado tiene razón. La periodista, con una sonrisa de oreja a oreja, ha respondido tajante: "Pues no, no tiene razón".

"Lo cierto es que el PSOE de Rodríguez Zapatero ya había impulsado una ley de violencia degénero en el año 2002 que fue tumbada por el PP de Aznar. Tras llegar a La Moncloa, Zapatero logró, tal y como dijo en campaña, que saliera adelante la ley contra la violencia de género del 8 de octubre de 2004. Eso sí, antes de salir adelante esta ley fue objeto de duras críticas por parte de los populares", ha explicado la presentadora del programa de laSexta.

En este contexto, Sabatés ha enfatizado que, de hecho, la diputada Susana Camarero cargó duramente contra la propuesta: "Para el PP esta no es una buena ley y no va a significar ningún avance en la lucha contra la violencia de género. Da la sensación de que esta ley no ha obedecido a otra cosa que un simple operación de marketing con la que el PSOE da por cumplido un compromiso electoral", explicó entonces, en sede parlamentaria.

"Pues ya lo veis. El PP no sólo no fue el impulso de la ley, si no que la criticó con dureza. Así que la afirmación de Casado es falsa. Y como esto empieza a ocurrir muy a menudo, vamos a estrenar nuestro certificado para las mentirijillas del presidente del PP: el sello Pablo Cazado. Sí, son como las fake news de Trump pero en versión castiza, con olor a torrezno", ha bromeado Wyoming.