El devastador lamento de Francino sobre los políticos y el procés que remueve conciencias

El periodista Carles Francino ha expuesto un sentido lamento —en su comentario Los ojos de la justicia, en la Cadena Ser— por el papel que han jugado los políticos en el procés y que, finalmente, ha terminado en los tribunales de justicia: "Resulta directamente imposible no lamentar —aunque ya no sirva de nada— el fracaso absoluto de la política —o de algunos políticos—", ha planteado Francino, quien pone el foco en la incompetencia de los dirigentes "que durante tres, cuatro, cinco, seis años, asistieron al crecimiento de este lío que tenemos entre manos, hasta pasar la pelota a los tribunales por pura incompetencia suya".

"Es una descripción de lo que ocurrió", ha dejado claro el periodista de la Cadena Ser, quien ha repartido en todas las direcciones: por un lado, "unos estaban demasiados ensoberbecidos para aceptar que les faltaba mucha masa crítica entre los propios catalanes para plantear ese órdago", ha planteado Francino, en referencia a los independentistas.

"Otros, desde el gobierno español, estaban aparentemente paralizados por la magnitud del envite", se ha referido el periodista, apuntando hacia el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Mas decidió subirse al monte; Rajoy pensó que ya bajaría, pero no lo hizo. O no le dejaron. Y así estamos hoy", ha argumentado Francino, antes de sentenciar: "Si al menos podemos salvar, aunque sea por los pelos, el prestigio de esta institución —en referencia a la justicia—, yo personalmente ya me daría por satisfecho".