La presentadora de Sálvame, Paz Padilla, ha recibido una dura crítica de uno de sus compañeros de plató en Telecinco, Kiko Matamoros. El colaborador de diferentes programas de la cadena se ha mostrado muy contundente y le ha recordado algunas de sus peores pifias en la televisión.

El pasado lunes, Makoke estuvo en Sálvame y entró a valorar las últimas noticias que rodean a Matamoros y a su actual pareja, Cristina Pujol. La que en su día fuera la acompañante sentimental de Kiko afirmó no reconocerle y sigue sin creerse la relación. En ese momento recibió el apoyo de la gaditana Paz Padilla: "Yo eso no me lo creo".

Matamoros ha respondido a las palabras de la andaluza dos días después y de la manera más irónica, rotunda e inesperada posible. "Me llamó mucho la atención la animadversión que presenta la conductora contra mí", empezó, antes de abrir definitivamente el tarro de las esencias.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

"Llegó a decir algo así como que mi vida era surrealista y a mí surrealista me parece morirse de VHS. Dicho esto, resurgiré como el ángel de Fénix. A mí eso me parece surrealismo y no decir que estás enamorado de una mujer por llevar un mes con ella, ni que te quieras casar", comentó Matamoros, refiriéndose a cuando la gaditana confundió VIH con VHS y al Ave Fénix con Ángel Fénix.

Telecinco. Kiko Matamoros ataca a Paz Padilla.

Entre medias, le salió una carcajada de manera natural. Jorge Javier Vázquez, que era el periodista que estaba entrevistándole y no Padilla, le tuvo que decir que todos nos equivocamos.

Matamoros terminó su intervención preguntando de manera irónica el tiempo que se necesita para contraer matrimonio: "Dijo que tenían que pasar dos años, pero ¿dónde está escrito esto? ¿dónde está escrito el tiempo que tiene que pasar para casarte y divorciarte?".