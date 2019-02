Gerard Piqué miente cuando dice que la televisión de España no dedica tiempo al juicio del procés

El Barcelona se clasificó este miércoles para la final de la Copa del Rey de fútbol tras vencer 0-3 al Real Madrid en el Bernabéu.

Tras el partido, en la llamada 'zona mixta' con los periodistas, uno de los futbolistas más destacados del equipo blaugrana, el defensa central Gerard Piqué, atendió a los reporteros, ante los que dejó una de las frases más comentadas de la noche.

"Quizás si dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí y las de España, y le dedicarais un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es super injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa, en vez de hablar tanto del VAR, quizá nos iría mejor como país", expresó Piqué.

⚠️ PIQUÉ: 🔊 "Si les càmeres d'Espanya dediquéssiu més temps al judici injust dels presos polítics en comptes de parlar tant del VAR, aniríem millor com a país" #ClubMijtanit pic.twitter.com/Oq8TUykjIY

El problema es que esta afirmación de Piqué es, como mínimo, injusta, porque los medios "de España" sí que están retransmitiendo el juicio del procés.

Es más, Radio Televisión Española, a través de su canal de noticias, el Canal 24 Horas de TVE, está retransmitiendo las intervenciones de todos los acusados y testigos.

Sin ir más lejos, durante las horas anteriores al partido, el propio Piqué pudo seguir a través de este canal las intervenciones del portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá,

Interviene de nuevo el juez Marchena. Le pide al abogado que acote las preguntas a Tardà. "Aquí comparece como testigo, no como diputado" https://t.co/aBXZGOhSUM #JuicioProcés pic.twitter.com/2P1UmfdyEc

del expresident Artur Mas,

de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría,

del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy

🔴 Mariano Rajoy sobre las cargas policiales del 1-0: "La responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan hechos así, y si no se hubiera pretendido violentar la ley no hubiéramos visto estas imágenes ni las otras" https://t.co/hKjmagWK5H #JuicioProcés pic.twitter.com/sDcHKa54Gt

y del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

🔴 Cristobal Montoro: "En los documentos contables se percibía una intención, pero no se podían efectuar los pagos porque las cuentas estaban bloqueadas" https://t.co/hKjmagWK5H #JuicioProcés pic.twitter.com/mAa7YNKNKi

Pero también de Marta Pascal, excoordinadora del PDECat, y de los miembros de la CUP Antonio Baños y Eulalia Reguant.

🔴 Baños dice que no contestará a las preguntas de Vox, pero el juez Marchena le responde que "no tiene ese derecho (...)Tiene la obligación de responder" "Por dignidad democrática y antifascista no responderé a Vox", insiste Baños.https://t.co/hKjmagWK5H #JuicioProcés 👇 pic.twitter.com/zVQKaHoqVQ