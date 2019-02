"Salvajes...": el brutal rifirrafe de Rufián con un tuitero que le recordó uno de sus mensajes más duros contra los jueces españoles

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, quien comparece este jueves en calidad de testigo en la novena jornada del juicio del procés en el Tribunal Supremo, ha tenido un rifirrafe en Twitter con un tuitero que le ha recordado que lleva un antiguo tuit suyo —del pasado enero— en el que calificaba de "carceleros" y de "salvajes" a los jueces y diputados constitucionalistas.

"Preparando lo que le va a decir hoy al tribunal. Cualquier otra cosa será una decepción, porque lleva 18 meses ensayándolo", ha afirmado @JosPastr:

Este es el tuit del pasado enero que, a juicio del tuitero, debería servir de referencia para la declaración de Rufián ante el juez Marchena:

Las palabras del tuitero no han caído en saco roto y, apenas unos pocos minutos después de su publicación, ha encontrado la respuesta del diputado republicano, quien le ha llamado por su nombre de pila:

"Casi tantos meses como los que han pasado desde que se sabe que eres un ex alcalde del PP de una pedanía de Teruel, Jose Miguel", ha replicado Rufián, con un mensaje que en apenas unos minutos tenía cerca de un millar de 'me gusta':

Las palabras de Rufián han generado también centenares de comentarios:

Entre los comentarios que han provocado las palabras de Rufián estaba la respuesta del tuitero @JosPastr, quien ha deseado —con toda la ironía del mundo— suerte a Rufián "en la Sala con los carceleros de toga":

Para empezar, no soy ex alcalde, soy alcalde. Para continuar, soy independiente. Y para terminar, no es una pedanía, es un municipio. No has dado ni una. Suerte en la Sala con los carceleros de toga.