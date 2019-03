La reina Letizia no para de recibir buenas críticas por sus estilismos. Si este jueves por la mañana el vestido de cuero elegido para acudir a ARCO Madrid cosechó aplausos a todos los niveles, el look escogido para la cena de despedida al presidente de Perú, Martín Vizcarra, y su esposa, Maribel Díaz, no se ha quedado corto.

La mujer del rey Felipe VI rescató un diseño gris perla de Nina Ricci, que ya había lucido en el 60º aniversario de la agencia Europa Press en 2017 aunque entonces había quedado eclipsado por la coleta burbuja con la que apareció en el acto.

Carlos R. Alvarez via Getty Images MADRID, SPAIN - FEBRUARY 28: Queen Letizia of Spain attends a reception offered by Peruvian president Martin Alberto Vizcarra in honour of King Felipe VI of Spain and Queen Letizia of Spain at El Pardo Palace on February 28, 2019 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos R. Alvarez/WireImage)

Esta vez el vestido ha cobrado protagonismo —el pelo, y más concretamente el color, ya había sido muy comentado por la mañana— y la prensa extranjera lo ha definido como un diseño "celestial". Ese ha sido el adjetivo con el que se han referido a la apuesta de la monarca desde la edición británica de ¡Hola!.

Tiene lógica. Celestial significa "perteneciente o relativo al cielo" y el vestido de manga media y largo hasta el tobillo está salpicado de decenas de incrustaciones de cristal y estrellas. Del mismo modo, en el británico Daily Mail, hablan en términos todavía más estelares y se refieren al vestido como una "constelación".

El diseño de Nina Ricci pertenece a la colección otoño-invierno 2017, por lo cual no está disponible en tiendas. Del mismo modo, tampoco lo están las sandalias plateadas de tiras de la alicantina Magrit, que también calzó en el aniversario de Europa Press.

La gran novedad respecto a 2017, además del peinado, está en la cintura de la monarca, ya que en esta ocasión completo el diseño con un estrecho cinturón a juego.