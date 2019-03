Chelo García- Cortés confiesa en 'Sálvame' (Telecinco) su verdadero nombre

Chelo García-Cortés se ha convertido en sus más de 20 años de trayectoria en televisión en todo un personaje de la pequeña pantalla. La periodista gallega es una de las colaboradoras fijas de Sálvame y habitual de otros programas de Telecinco. Sin embargo, muchos de los espectadores del formato no conocen un dato tan básico como su verdadero nombre.

García-Cortés contó como se llamaba a partir de un comentario sobre una posible ex del concursante de GH Dúo Antonio Tejado, que se llama Ambrosia y a la que llamó Apolonia por error.

"Lo feo que es el nombre de Ambrosia", dijo García-Cortés a lo que otra colaboradora del programa, Carlota Corredera, le preguntó si le gustaría cambiarse el suyo. "Ya me lo he cambiado, a mí me bautizaron como María de la Consolación", dijo.

Chelo García-Cortés afirmó que no le gustaba su nombre porque era compuesto y quedaba muy largo. Su confesión le puso la broma en bandeja a sus compañeros y ella misma quiso adelantarse a cualquier comentario. "Soy muy buena consoladora", les dijo.

A pesar de la novedad entre sus compañeros de plató y el revuelo generado, el nombre de la periodista aparece en su página de Wikipedia como María Consolación García-Cortés Cadavid.

Wikipedia