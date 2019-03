El programa 'Polònia' aparta al actor Toni Albà tras sugerir que Arrimadas es prostituta

La cadena autonómica TV3 ha decidido apartar del programa satírico Polònia al actor Toni Albà, tras sus insultos machistas a Inés Arrimadas en redes sociales. Ha sido el propio Albà quien ha informado de su despido con un mensaje en Twitter. "El mundo no se acaba por un tuit ni por un sueldo", ha escrito.

El actor, según recoge La Vanguardia, habría explicado que los responsables del programa le comunicaron a principios de semana la decisión de no contar más con él como actor. Aclara que no era un trabajador del programa, sino un actor al que se contrataba para dar vida a determinados papeles, como el del rey Juan Carlos I.

6/ voldrien tancar @tv3cat .

No seria just.

És hora de fer pinya i de no donar-nos per vençuts. El món no s'acaba per un twit ni per un sou.

Si ens tanquen TV3 voldrà dir que el català, l'educació i tot el demés ja està tancat.

Cal fer pinya: les llibertats estan en joc.