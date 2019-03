Mónica Naranjo presentará un programa de sexo, y en eso (en el sexo) centró parte de su entrevista de El Hormiguero (Antena 3). La cantante, que acaba de presentar su gira Reinaissance 25 aniversario, visitó a Pablo Motos y allí le confesó uno de sus episodios más surrealistas en la cama.

"En un momento de pasión con mi pareja, triquitri", empezó contando la artista. "Yo estaba arriba, él estaba abajo. Yo estaba ahí cabalgando, pim-pam, pim-pam. Y de repente, viendo que se iba escurriendo por la cama, me levanté, lo cogí y lo metí en el centro de la cama... Se acabó el rollo", explicó la exjurado de OT 2017. "Me dijo: 'Es que eres muy masculina".

La explicación de Naranjo dejó a Pablo Motos sin palabras, y sólo pudo reaccionar diciendo: "¡Me cago en la mar! ¿Será posible?".

No contenta con esto, la cantante continuó relatando más detalles de lo que ocurrió después. "Yo me quedé...", explicó para después seguir con lo que le dijo su pareja sexual: "Es que no se puede ser más marimacho que tú, me has dejado...'. Y yo pensando: 'Tío, que te estabas cayendo... Se tenía que haber escalabrado".

Calabazas por partida doble

La visita a El Hormiguero dio para muchas más confesiones por parte de la cantante, que volvió a dejar a Motos en estado de shock al revelarle que un día dos chicos le dieron calabazas a la vez.

Conocí a dos personas que para mí eran dos tipazos, de decir... 'Qué tío más extraordinario, qué persona más noble'... Y el otro también. Le dije: '¿Quieres dormir conmigo?' 'No", contó. "¿Quién te dijo que no?", le preguntó Motos. "Los dos", le respondió ella, ante lo que Nuria Roca (en plató) sacó una conclusión: "Les diste miedo".

A estas anécdotas se unieron las conclusiones sexuales a las que Mónica Naranjo está llegando con la grabación de su programa en Mediaset. "Qué poco sabemos de sexo. Yo que pensaba que era la diosa del sexo y no tenemos ni idea. Estamos muy verdes", dijo al hablar de los rodajes por todo el mundo.