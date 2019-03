La entrañable confusión de una madre al mandar un WhatsApp importante

El usuario de Twitter Antoñanzas ha enamorado a sus más de 37.000 seguidores con esta hilarante anécdota en WhatsApp protagonizada por su madre.

En la captura que ha adjuntado se puede leer cómo su progenitora le manda dos emoticonos de risa para dar una mala noticia.

"Al yayo le operan otra vez, otro tumorcico de un centímetro el miércoles".

Mi madre sigue sin aclararse con los emoticonos. pic.twitter.com/iUvb9AR3W6 — Antoñanzas (@Serjfield) 28 de febrero de 2019

El autor del mensaje ha contado que ha compartido la imagen en cuestión porque su abuelo "lleva ya varias operaciones anteriores que han sido las peores y esta es una minoría en comparación". Y añade: "Si no me hubiera reído yo también con lo de mi madre no lo hubiera compartido".

Tranquilo Pepe, lleva ya varias operaciones anteriores que han sido las peores y esta es una minoría en comparación. Si no me hubiera reído yo también con lo de mi madre no lo hubiera compartido. — Antoñanzas (@Serjfield) 28 de febrero de 2019

Otros usuarios han compartido otras divertidas confusiones de sus padres y madres al usar los iconos de Whatsapp.

Mi madre cree que ésto: 👏👏👏 son patatas fritas 😂 — Sansopey (@Sansopey) 1 de marzo de 2019

La mia pensaba que el que tiene el termómetro se estaba fumando un cigarro — Miss Erika (@ErikaRubioMunoz) 28 de febrero de 2019

Deberías presentarle a mi padre — Aarón Gómez (@AaronDoGoRo) 28 de febrero de 2019

Me ha recordado a esto... (Que se mejore el yayo) https://t.co/XGfh0VfZEp — Venamana (@Venamana) 28 de febrero de 2019

Tengo un amigo que se creía que XD significa "por Dios" y claro, en la epoca del xd el chico lo pasaba mal "yo no entiendo la moda de ahora de acabar todas las frases con un por dios por dios por dios" — cacumen (@cacumen11) 1 de marzo de 2019