La historia de Álex Roca, un chico de 27 años que sufre parálisis cerebral con un 75% de discapacidad física, ha logrado emocionar a Sara Carbonero. Tanto que la presentadora de Cuatro ha querido conocer al joven para "descubrir en primera persona qué había detrás de aquel chico". Tras Álex Roca ha descubierto una historia de superación, toda una vida "rompiendo barreras y superando retos, tanto deportivos como personales", ha escrito la periodista deportiva en su cuenta de Instagram, después de entrevistarlo para Deportes Cuatro.

A los seis meses de nacer los médicos comunicaron a los padres de Roca que el niño tenía parálisis cerebral. "No esperéis oírle quejarse ni lamentarse por su situación, pese a que su vida ha estado llena de obstáculos", relata Sara Carbonero. Uno de esos obstáculos fue los estudios. Cuando comenzó el grado medio de Administración le dijeron que tardaría al menos tres años en completarlo, "dada su circunstancia". Sin embargo, Álex Roca consiguió completarlo en uno, como el resto de sus compañeros.

Este viernes Sara Carbonero vuelve a #DeportesCuatro y lo hace entrevistando al campeonísimo Álex Roca (@alexroca91 ) 💪💪Toda una maravillosa historia de superación y amor por el deporte. pic.twitter.com/ilyUeayLJn — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) 28 de febrero de 2019

Después de eso, decidió continuar su formación con un grado superior de Integración. Entonces tuvo que escuchar que "dónde iba él a estudiar Integración cuando el que tenía que integrarse era él", ha explicado la periodista. Poco tiempo después le llegó una buena oferta laboral que aceptó y que, a día de hoy, compagina con el deporte, su otra pasión.

"Está preparando la Titan Desert (con su inseparable compañero de tándem @retopedaela), conduce su coche y en menos de un mes se irá a vivir con el amor de su vida, una mujer dulce, valiente y maravillosa que aprendió la lengua de signos para comunicarse con él. En definitiva, tiene los mismos sueños e ilusiones que cualquier chico de su edad y un lema de vida que le acompaña siempre: 'Los límites te los pones tú'. Porque como él dice, ¿quién es nadie para decirte que no puedes sin ni siquiera conocerte?", ha escrito la castellanomanchega.

El chico, que asume que no hay que insistir a la gente que tiene "la mente cerrada" porque no se consigue nada, emocionó a la periodista al darle las gracias por no tener prejuicios. "Dichosos prejuicios, esos que todos hemos tenido alguna vez y que por desgracia mucha gente sigue teniendo", concluye Carbonero.