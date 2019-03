"Pero vamos a ver...": el inconmensurable 'zasca' de Wyoming a Rajoy tras lo que hizo cuando le preguntaron por Urkullu

El presentador de El Intermedio —de laSexta— El Gran Wyoming ha pegado un inconmensurable 'zasca' al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien se defendió como gato panza arriba durante su declaración en el juicio del procés con tal de no reconocer que se reunió con el lehendakari, Íñigo Urkullu, quien ejerció de mensajero con la Generalitat.

"Dios mío, qué memoria la de Urkullu. Se acuerda de la fecha, la hora, el lugar, la duración y hasta del color de la corbata de Rajoy", ha resaltado Wyoming, antes de dejar en evidencia a Rajoy y a sus evasivas: "Es extraño, porque Rajoy en su declaración no recordaba nada de sus reuniones con Urkullu cuando le preguntaron si el lehendakari había intentado intermediar entre el Gobierno central y el gobierno de la Generalitat".

LASEXTA LASEXTA

En ese punto, El gran Wyoming dio paso a un extracto de la declaración de Rajoy, cuando le preguntaron sobre si se había reunido con Urkullu:

- Rajoy. Mire, en aquella época había muchas personas que quisieron hablar conmigo...

- Abogado. Señor Rajoy, si es muy sencillo, le he dicho un nombre: Urkullu.

- Rajoy. Y yo he sido muy generoso, porque he dicho muchos...

- Abogado. ¿Atendió usted al señor Urkullu?

- Rajoy. Yo atiendo a todo el mundo.

- Abogado. ¿Usted atendió personalmente al señor Urkullu?

- Rajoy. Desde luego, también me llamó el señor (Andoni) Ortuzar (PNV), y quizás personalmente hablé con el señor Ortuzar.

- Abogado. A ver, señor Rajoy. Yo le pregunto: ¿usted personalmente atendió al señor Urkullu cuando le demandó intervenir entre el Gobierno de España y el de la Generalitat?

- Rajoy. No, no, no,no... a mí nadie me demandó intervenir... a mí me llamó mucha gente, y a muchos les atendí personalmente y a otros les atendí por teléfono. Tiene que entender que es muy difícil recordar si le atendí a través de teléfono o por mensaje.