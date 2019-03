La actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper se convirtió en el momento de mayor expectación de los Oscar, incluso de los días posteriores a la gala. Sin embargo, el empeño de imitarlos cantando Shallow no da resultados porque la magia de Ha nacido una estrella ha dejado el listón muy alto. Por eso, algunos directamente prefieren hacerlo con humor y destrozar la canción, como Silvia Abril y Andreu Buenafuente en Late Motiv (Movistar+).

La pareja ha versionado la canción con una letra que envía un mensaje muy distinto al del tema original de la película y con un look que marca la distancia también con la escena de los Oscar. La humorista ha publicado la actuación musical en Instagram para celebrar su medio millón de seguidores.

19.2k Likes, 880 Comments - Sílvia Abril (@silviabril) on Instagram: "Ya somos medio millón es esta familia de @instagram y no se me ocurre mejor manera de celebrarlo..."