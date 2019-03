Toñi Moreno ('MYHYV') se queda "sin articular palabra" tras lo que vio en la estación de Atocha

Toñi Moreno, presentadora de Mujeres y hombres y viceversa ha compartido en su cuenta de Twitter un emotivo momento que ha vivido en Atocha.

La carismática presentadora de Cuatro —ex de Viva la Vida, en Telecinco— suele mostrar en sus redes sociales sus vivencias personales y las horas que pasa en el plató de su programa.

La andaluza siempre tiene buenas palabras para todo el mundo y tanto su Instagram como uno de sus últimos tuits sobre dos grandes actrices españolas lo demuestra.

"Me acabo de encontrar en Atocha a Charo López y Ángela Molina. Iban juntas a coger un tren distinto al mío. He estado a un tris de coger el mismo tren que ellas sólo para mirarlas. Me he quedado como una niña pequeña frente a sus ídolos, sin articular palabra", ha escrito.