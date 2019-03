El dato estadístico del que los españoles podemos sentirnos orgullosos y que se ha hecho viral

Este viernes, 8 de marzo, las mujeres pararán en toda España con motivo de la huelga feminista para reclamar igualdad de derechos y el fin del machismo en la sociedad.

Porque, aunque estemos en el año 2019, las mujeres todavía tienen que soportar la desigualdad laboral y salarial, así como constantes muestras de acoso y casos de violación.

Sin embargo, hay un dato estadístico sobre igualdad a nivel mundial que deja a España en buen lugar. En muy buen lugar. Y, además, se ha hecho viral en Twitter.

Se trata de uno que aparece en el estudio Feminismo e igualdad de género en el mundo elaborado por Ipsos, en el que, entre otras cosas, se pregunta a los encuestados (más de 17.500 en todo el mundo), si creen que los hombres son más capaces que las mujeres.

Sólo un 9% de los españoles así lo piensa, frente al 56% de los chinos, el 54% de los rusos y el 48% de los indios.

IPSOS Respuesta a la pregunta sobre si los hombres son más capaces que las mujeres.

El dato ha sido compartido por la cuenta de Twitter @theworldindex logrando centenares de retuits y más de mil 'me gusta':

Say men are more capable than women:



🇨🇳China: 56%

🇷🇺Russia: 54%

🇮🇳India: 48%

🇯🇵Japan: 32%

🇹🇷Turkey: 30%

🇿🇦South Africa: 22%

🇺🇸US: 22%

🇦🇺Australia: 21%

🇩🇪Germany: 20%

🇧🇷Brazil: 19%

🇷🇸Serbia: 18%

🇬🇧UK: 16%

🇫🇷France: 15%

🇦🇷Argentina: 13%

🇨🇦Canada: 11%

🇪🇸Spain: 9%



(Ipsos, 2017)