Pablo Casado repite en un mitin una afirmación falsa sobre los datos del paro

"Cuando usted llegó al Gobierno, se creaban en España 7.900 empleos todos los días y usted va a dejar el Gobierno con 6.800 afiliados menos a la Seguridad Social todos los días. Eso son cifras y las cifras son absolutamente innegables".

Esta frase la pronunció esta semana Pablo Casado dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

El programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, presentado por Pepa Bueno, desmintió este viernes las palabras del líder del PP en la sección dedicada a las "paparruchas" que realiza cada semana la periodista Marisol Rojas.

"Las cifras son innegables, peo lo suyo es usarlas bien", reprochó Rojas a Casado, al que recordó que su comparación es entre el mes de mayo del 2018 y el mes de enero de 2019. "Recordemos que mayo es el mes en el que tradicionalmente se crea más empleo y enero, en el que más se destruye", afirmó la periodista.

Según explicó Rojas, si se comparan los meses de enero de 2019 y de 2018, la diferencia no es tan grande, ya que en el último enero de Rajoy en el Gobierno se perdieron casi 6.000 empleos al día. Es decir, que la diferencia no llegaría a los 900 empleos y no superaría los 1.100 que dice Casado.

Pincha aquí para escucharlo.

Escucha "Las paparruchas de la semana: de Cuixart a Díaz Ayuso, pasando por Casado" en Play SER

Sin embargo, Casado ha seguido utilizando esta comparación este sábado en el mitin que ha pronunciado en Ferrol, donde ha estado acompañado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

▶ @pablocasado_: "Cuando nos fuimos del Gobierno todos los días se creaban 7.900 empleos en España. En la última EPA hemos visto que todos los días el Gobierno de Sánchez no ha impedido que se destruyeran 6.800 empleos todos los días". pic.twitter.com/jIxSb0o5Gc — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 2 de marzo de 2019