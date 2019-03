Muere el fotoperiodista griego Yannis Behrakis, premio Pulitzer de 2016

El laureado fotoperiodista griego Yannis Behrakis, premio Pulitzer en 2016 por su forma de retratar la crisis de los refugiados, ha muerto de cáncer a los 58 años de edad, comunicó este domingo su entorno familiar.

Behrakis era reportero jefe de la agencia Reuters en Grecia, donde comenzó a trabajar en 1988.

Durante tres décadas, Behrakis recorrió múltiples escenarios de conflicto, como Afganistán o Sierra Leona, o la crisis de refugiados y la Primavera Árabe.

Reuters Foto de Yannis Behrakis sobre la crisis de los refugiados.

Su temprana muerte ha causado consternación en Grecia, donde tanto políticos como compañeros de profesión han manifestado sus condolencias.

"La pérdida para el mundo de la información es enorme. Son pocos los que lo dejan todo para captar la verdad, menos aún en los tiempos actuales de las noticias rápidas y digeribles y de los títulos sangrientos. Yannis Behrakis la defendió en los cuatro rincones del mundo", señaló Lefteris Kretsos, viceministro de Información y Política Digital.

También la asociación de la prensa extranjera en Atenas quiso rendirle homenaje.

"Yannis estuvo presente en muchas guerras como también en los eventos políticos, sociales y deportivos que han marcado el mundo en las ultimas décadas. Decir que los cubrió con su cámara sería quedarse corto. Sus imágenes dieron forma a la manera en que percibimos los acontecimientos", señaló en un comunicado.

Entre los galardones que reunió a lo largo de su carrera figuran además del Pulitzer, el World Press Photo en 2000 o el Bayeux-Calvados en 2002. En 2015 el diario británico The Guardian lo nombró Fotógrafo del Año.

Syrian refugee father carries his daughter. REUTERS/Yannis Behrakis.

Really proud to see @yannisBehrakis photo displayed in the @Newseum. #auth #jourauth #IPJL #newseum #WashingtonDC pic.twitter.com/F28Cv74YWq