Muere Galindo, mítico colaborador de 'Crónicas Marcianas', a los 81 años

Martí Galindo, mítico colaborador del programa Crónicas Marcianas de Telecinco, que se popularizó en los años 90, ha fallecido este domingo a los 81 años.

Lo ha anunciado Paz Padilla en su cuenta de Instagram: "Estoy muy triste!! Era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso,una persona como pocas hay,hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos".

Galindo se hizo popular en los años 90 como colaborador del programa Crónicas Marcianas, presentador por Xavier Sardà. Antes de eso, Martí Galindo había trabajado en el teatro, donde debutó en los años 60.

Tras el fin del programa, Galindo desapareció de la primera línea del entretenimiento y le pudimos ver hace poco tiempo en el programa Qué Tiempo Tan Feliz, de Telecinco, y en una entrevista en La Ventana, donde reconocía que se seguía acostando tarde, "como cuando trabajaba en Crónicas".