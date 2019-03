La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este lunes que la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, "no tiene clara su posición sobre el feminismo", después de que el partido presentara este domingo su decálogo de 'Feminismo Liberal'.

En una entrevista en Cadena Ser Catalunya recogida por Europa Press, Colau ha recordado que no hay un único feminismo, pero que "la base es la lucha contra la opresión, la falta de libertades y la violencia".

En este sentido, ha dicho que el feminismo es una crítica a la estructura actual y que busca combatir privilegios: "A Arrimadas no le gusta hablar de que para ser feminista se debe luchar contra los privilegios".

"Feminismo de portavozas"

Por su parte, Arrimadas ha defendido —en una entrevista en la Cadena Ser— un "feminismo plural e inclusivo" y ha criticado a algunos partidos que han tratado de "patrimonializarlo". "Eso no nos gusta, por eso defendemos el feminismo basado en políticas y no en carteles", ha precisado Arrimadas.

Arrimadas ha asegurado no sentirse "representada por el feminismo de portavozas", en clara alusión al término utilizado por la dirigente de Podemos Irene Montero. En su opinión, "hay mucha gente que se identifica con un feminismo de políticas y no un feminismo que te dice cómo tienes que hablar o cómo tienes que vestir y me parece tan horrible decir que no hay violencia machista como decir que todos los hombres son maltratadores", ha explicado.

En su opinión, Cs está defendiendo "un feminismo que es el que representa", pero ha reiterado que su intención "no es expulsar a nadie del feminismo. Ha lamentado, no obstante, que haya otros partidos que si "expulsan porque no se está de acuerdo con sus medidas". En este sentido, ha recordado que dirigentes de Cs fueron increpados en la manifestación del 8 de marzo del año pasado. "Nos insultaron y nos tiraron objetos", ha explicado Arrimadas.

Respecto a la violencia machista, ha defendido la postura de su partido y ha asegurado que Ciudadanos "no va a permitir que se niegue en este país que existe violencia machista ni que algunos quieran romper el pacto". En clara alusión a Podemos de nuevo, le ha recordado al partido de Pablo Iglesias que no firmó el pacto de Estado contra la violencia machista y le reprocha que acusa a Ciudadanos "no estar comprometidos en la lucha contra la violencia de género".