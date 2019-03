¿Dónde está Guaidó? Venezuela aguarda su llegada... y su posible arresto

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por medio centenar de naciones, planea regresar hoy a su país. Salió el pasado 22 de febrero a pie, por un paso fronterizo con Colombia, y se presentó en el concierto que se celebraba en Cúcuta para pedir la entrada de ayuda humanitaria al país. Desde entonces, Guaidó ha estado viajando por cinco países de América Latina, forjando nuevos apoyos y entrevistándose, por ejemplo, con mandatarios de EEUU.

Su salida fue una sorpresa porque sobre Guaidó pesa una orden de no salir del país, dictada por el Tribunal Supremo. Defienden los jueces que está inmerso en una investigación relacionada con su proclamación como presidente interino, algo que el TS no avala, pues solo reconoce a Maduro como mandatario. Por eso, aunque ningún estamento judicial ha hablado en estos días, en el círculo del opositor su arresto (o un amago, al menos) se entiende como una "amenaza real".

Guaidó no enseña sus cartas. Nadie sabe por dónde pretende entrar y sumarse a las manifestaciones antichavistas convocadas para este lunes (15 horas, hora local, cinco más en la España peninsular) y para el martes, festivos en Venezuela por el carnaval. El presidente de la Asamblea Nacional sólo ha dicho que si es detenido, ese sería uno de los últimos errores que cometa el Gobierno de Nicolás Maduro, al que tachó de dictatorial.

"Si se atreve el régimen a secuestrarme será uno de los últimos errores, sin duda, que cometa", dijo Guaidó en una declaración que transmitió en redes sociales para dar detalles sobre la gira que realizó en cinco países de Latinoamérica y sobre las manifestaciones convocadas por su regreso.

El líder parlamentario aseguró que en caso de ser encarcelado, pues omitió una prohibición de salida del país dictada por la Justicia que solo reconoce a Maduro como mandatario, sus aliados internacionales, encabezados por el Gobierno de Estados Unidos, tienen " claras instrucciones" aunque no reveló detalles.

A su juicio, con su detención el chavismo estaría dando "un golpe de Estado" y ante ello ha dejado "muy claramente los pasos a seguir" que incluye en el corto plazo la movilización de ciudadanos en manifestaciones y "no seguir con la burocracia secuestrada en Venezuela". "Previendo cualquier intento del régimen hemos dejado mensajes a nuestra gente (...) este proceso es indetenible (...) nos vemos mañana para continuar esta lucha que es definitiva", reiteró.

Guaidó espera que las manifestaciones del lunes se sientan "con mucha más fuerza" en todo el país y para ello sus seguidores convocaron a concentraciones en los 23 estados de Venezuela y en Caracas, donde se prevé que el líder antichavista reaparezca en público.

"Contamos con el mundo y no vamos a estar solos", agregó hoy Guaidó que considera a Maduro un usurpador por haber obtenido la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos entre otras razones por la imposibilidad de participar que tuvieron sus principales contendientes.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha advertido este lunes de que su país lanzará una "respuesta fuerte y significante" a cualquier acto contra el retorno de Guaidó, en consonancia con las declaraciones del opositor.

"El presidente interino Juan Guaidó ha anunciado su planeada vuelta a Venezuela. Cualquier amenaza o acto contra su retorno seguro se encontrará con una respuesta fuerte y significante por parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional", advirtió Bolton en Twitter.

Venezuelan Interim President Juan Guaido has announced his planned return to Venezuela. Any threats or acts against his safe return will be met with a strong and significant response from the United States and the international community.