Después de vetar una ley contra la LGTBIfobia en el deporte en su primera intervención en el Senado y pitar la bandera del colectivo LGTBI en el evento Cañas por España del pasado viernes 1 de marzo, Vox ha demostrado que puede hacer aún más gala de la homofobia con un fichaje estrella. La formación de Santiago Abascal cuenta en sus filas con un comensal de First Dates (Cuatro) que soltó varios comentarios homófobos en su paso por el programa de citas y que desataron una oleada de críticas en redes sociales.

Santiago Contreras acudió al programa en agosto de 2017 buscando el amor, pero dejó claras sus prioridades con comentarios como que "quieren prohibir los toros, pero el Orgullo Gay lo dejan ahí", o llamando "maricones" a una pareja de gais que pasaba cerca de su mesa. Ante este comentario, su cita le reprendió y le dijo que corrigiese sus palabras y respetase a los demás. "Si no he dicho nada malo. Yo las cosas que no me gustan, las digo. No me callo", le respondió él.

Los de VOX no son homófobos.



Pues dentro vídeo 👇 pic.twitter.com/WpNPVNsZgh — The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 2 de marzo de 2019

Aunque Contreras no encontró el amor en el programa de Cuatro, sí que encontró una salida política dos años después: ser el coordinador de Vox en la localidad barcelonesa de Gavà. En uno de los vídeos del partido, el comensal del programa de citas recalca que el "fenómeno Vox se está recibiendo muy bien" y que cada vez se acerca más gente a ellos.

Además de los comentarios que dejó en el programa, desde Vox ha boicoteado actos de formaciones independentistas y ha formado parte de manifestaciones ultraderechistas.

El gran @santiaguo_gava que tanto llora porque le escrachean actos a los de VOX, haciendo esto en un acto de @gabrielrufian antes del 1-O: pic.twitter.com/UQR7jBWv4d — Ber (@BerKastro) 2 de marzo de 2019