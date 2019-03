El poema de una niña de 10 años sobre la dislexia que ha emocionada a Twitter

Un nuevo mensaje viral ha cautivado el corazón de los usuarios de la plataforma de Twitter. Esta vez ha estado protagonizado por una niña inglesa de 10 años de edad, que ha logrado emocionar a todos con su poema acerca de la dislexia.

Como explica en su tuit, Jane Broadis, la profesora de los alumnos de 10 años de un colegio de Hertfordshire, les pidió que hicieran un poema sencillo que se pudiera leer hacia delante y hacia detrás. El que creó una niña, bautizado como "Dislexia" la dejó totalmente asombrada y pidió que se compartiera.

El tuit de la profesora acumula desde el día que se publicó más de 51.000 retuits y 172.000 likes, además de 2.400 comentarios. No es para menos.

Today in Y6 we looked at poems that could be read forwards & backwards. I was stunned by this one written by one of my 10 year olds. Please share - I would love her work to be appreciated further afield. I wonder if it could even find a publisher? pic.twitter.com/tmEQpiRrhq