El tuit de Nieves Concostrina que provoca un temblor en Twitter tras lo que ha dicho Arrimadas sobre los maltratadores

La periodista Nieves Concostrina ha publicado un tuit, que ha provocado un auténtico terremoto en Twitter, en el que reproduce un momento muy concreto de la entrevista que le ha hecho en la mañana de este lunes Pepa Bueno —en la Cadena Ser— a la presidenta del grupo de Cs en el Parlament, Inés Arrimadas.

De este modo, Arrimadas ha defendido un "feminismo plural e inclusivo" y ha criticado a algunos partidos que han tratado de "patrimonializarlo": "Eso no nos gusta, por eso defendemos el feminismo basado en políticas y no en carteles", ha precisado la dirigente de la formación naranja.

En este contexto, Arrimadas ha asegurado no sentirse "representada por el feminismo de portavozas" —en clara alusión al término utilizado por la dirigente de Podemos Irene Montero—, tras lo que ha opinado que hay mucha gente que se identifica con un feminismo de políticas y no un feminismo que te dice cómo tienes que hablar o cómo tienes que vestir y me parece tan horrible decir que no hay violencia machista como decir que todos los hombres son maltratadores", ha explicado.

En este punto, Pepa Bueno ha preguntado sobre "quién dice eso", situación que ha terminado tal y como Conconstrina ha reproducido:

Dice @InesArrimadas: Hay quien dice que todos los hombres son unas maltratadores

Pregunta @PepaBueno: Quién dice eso?

--Lo dicen

--Quién?

-- No lo sé...

--Eso lo dice VOX que lo dicen las feministas...

--Ah... vale

🤦🏻‍♀️@HoyPorHoy — Nieves Concostrina (@NConcostrina) 4 de marzo de 2019

El tuit de Concostrina, que la periodista ha cerrado con un emoji de no dar demasiado crédito ( ), tiene cerca de 5.000 'me gusta' en apenas tres horas.

Asimismo, ha abierto un intenso debate con centenares de comentarios:

