TENDENCIAS

La canción por la que siempre recordaremos a Keith Flint, cantante de The Prodigy

Puede que el nombre de Keith Flint no te suene, pero seguro que has escuchado cientos de veces 'Firestarter', una de las canciones más populares de The Prodigy, grupo del que era vocalista. Keith Flint ha muerto el 4 de marzo a los 49 años.